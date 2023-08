Stiri pe aceeasi tema

- Roverul misiunii Chandrayaan-3 a Indiei si-a inceput deplasarea pe Luna, pregatit pentru noi provocariRoverul misiunii Chandrayaan-3 a Indiei s-a separat joi de sonda selenara pentru a-si incepe misiunea de explorare a suprafatei Polului Sud al Lunii si pentru a realiza experimente, fiind pregatit…

- Roverul lunar amplasat in interiorul sondei indiene Chandrayaan-3 s-a separat cu succes de vehiculul spatial joi dimineata pentru a-si incepe misiunea de explorare a suprafetei Lunii, a anuntat agentia spatiala din aceasta tara prin intermediul unui mesaj publicat pe contul sau de pe platforma de socializare…

- Rover-ul lunar al Indiei a facut primii sai „pași” pe suprafața selenara, la o zi de cand țara a facut istorie devenind prima care reușește sa aduca o sonda spațiala la polul sud al Lunii, relateaza BBC. Roverul lui Chandrayaan-3 a coborat pentru prima oara pe suprafața astrului iar „India s-a plimbat…

- Președintele Rusiei Vladimir Putin l-a felicitat miercuri pe premierul Indiei, Narendra Modi, pentru reușita misiunii lunare indiene Chandrayaan-3, la cateva zile dupa eșecul misiunii ruse Luna-25 care s-a prabușit intr-o misiune similara

- India a devenit prima țara care a reușit sa coboare o nava pe suprafața Lunii, la polul sud, potrivit Sky News.Chandrayaan-3 a aterizat miercuri la șase saptamani dupa ce a fost lansata la bordul unei rachete de la un port spațial din Andhra Pradesh. Misiunea istorica a inceput pe 14 iulie.…

- Chandrayaan 3, care inseamna „nava lunara” in sanscrita, a coborat modulul sau de aterizare Vikram puțin dupa ora 18:00 (1230 GMT) in apropierea polului sud al Lunii, o premiera mondiala in cadrul oricarui program spațial, potrivit The Guardian.

- „Regret eșecul misiunii Luna-25. Ar fi adus elemente noi și importante in eforturile multinaționale accelerate acum de explorare și exploatare in scopuri pașnice a Lunii”, a declarat singurul cosmonaut roman, Dumitru Prunariu.Cat despre misiunea Indiei, așteptata sa incerce o aselenizare ușoara miercuri,…

- In aceste momente, pe rampa de lansare a centrului spațial Satish Dawan din India, racheta LVM3 (cunoscuta și sub numele Launch Vehicle Mark-III) se pregatește pentru lansarea sondei Chandrayaan-3, a doua tentativa a Indiei de a trimite un lander pe suprafața Lunii, dupa ce landerul misiunii Chandrayaan-2…