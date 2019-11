Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, noul președinte interimar al PSD, a facut declarații la sediul partidului, dupa demisia Vioricai Dancila."Aș vrea sa mulțumesc doamei Viorica Dancila. Este pentru prima oara cand eu am participat la un Cex in care toți liderii și-au spus opinia. Un CEX matur, pe fond. Cu toții…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, susține ca nu va vota moțiunea de cenzura impotriva Vioricai Dancila. In schimb se arata oripilat de faptul ca aceasta se delimiteaza pe Liviu Dragnea in mod brutal, asta deși ii datoreaza funcția de prim-ministru.Citește și: Fosta deținuta politic il SPULBERA…

- In sedința CEx a PSD, Viorica Dancila l-a propus pe europarlamentarul Dan Nica pentru funcția de comisar european, dupa ce Rovana Plumb a fost respinsa de forurile europene cu o majoritate zdrobitoare. Dancila a primit votul colegilor din CEx pentru noua ei propunere. Președintele Iohannis i-a cerut…

- Liderul USR Dan Barna i-a propus, astazi, premierului Viorica Dancila, sa il nominalizeze pe deputatul USR de Timiș Catalin Drula pentru funcția de comisar european din partea Romaniei. „Am o propunere pentru guvernul Romaniei. Una care sa ne salveze de jena pe care o simțim cu toții astazi cand propunerea…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca in vara i-a propus Vioricai Dancila sa le nominalizeze pe Corina Crețu sau Ramona Manescu pentru funcția de comisar european, dar aceasta a refuzat și a mers cu Rovana Plumb. Acum, Ponta ii inainteaza alte doua propuneri: Corina Crețu sau Luminița Odobescu.Citește…

- "Avand in vedere ca pe data de 18 septembrie expira interimatul pentru Ministerul Educației Naționale, iar funcția pentru vicepremier pe probleme economice este vacanta, voi transmite catre domnul președinte Klaus Iohannis urmatoarele propuneri de miniștri: pentru Ministerul Afacerilor Interne, domnul…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca premierul Viorica Dancila "lucreaza impotriva interesului Romaniei", pentru ca a propus-o pe Rovana Plumb in functia de comisar european. "Am prevenit deja asupra acestui risc pe care doamna Dancila si l-a asumat si va trebui sa si-l…

- Ursula von der Leyen a anuntat luni ca a acceptat-o pe Rovana Plumb pentru postul de comisar european din partea Romaniei, urmand ca aceasta sa fie intervievata de o comisie speciala a Parlamentului European. Rovana Plumb a transmis apoi intr-un comunicat ca este onorata de nominalizare si i-a multumit…