Stiri pe aceeasi tema

- Aflata la al treilea sezon al emisiunii „40 de intrebari” de la Kanal D, Denise Rifai dezvaluie secretul succesului show-ului ei. Intr-un interviu pentru playtech.ro , vedeta a dezvaluit cat de mult muncește și cat se documenteaza pentru fiecare emisiune. Totodata, prezentatoarea se și rasfața, are…

- Maurice Munteanu a povestit intr-o postare pe rețelele de socializare ca a asistat la o scena de violența care l-a marcat. Fashion editorul a avut și un mesaj pentru femeile care iși agreseaza copiii. Maurice Munteanu, indragitul jurat de la „Bravo, ai stil!”, a povestit pe pe pagina lui de Facebook…

- Emisiunea 40 de intrebari cu Denise Rifai de la Kanal D a reușit, pana acum, sa readuca in atenția telespectatorilor povești interesante și dezvaluiri incredibile din viețile profesionale și personale ale celor mai mari celebritați ale Romaniei. Cine este celebrul politician pe care jurnalista l-a facut…

- Baieții Adrianei Bahmuțeanu l-au cunoscut pe fiul lui George Restivan, logodnicul mamei lor. Fosta soție a lui Silviu Prigoana a povestit cum se ințeleg cei trei baieți. Recent, Adriana Bahmuțeanu a fost invitata in emisiunea lui Catalin Maruța, unde a venit insoțita de logodnicul ei. George Restivan…

- Monica Tatoiu a trecut prin momente neplacute, in ultimele zile. Controversata femeie de afaceri se afla in Statele Unite ale Americii in interes de serviciu, unde va avea parte de cateva intalniri cu anumiți senatori americani. Vedeta a trait un șoc, atunci cand a descoperit, in aeroport, ca bagajul…

- Denise Rifai este una dintre cele mai cunoscute și controversate prezentatoare TV din Romania. Vedeta de la Kanal D și-a facut planuri mari pentru anul 2024, atunci cand va dori sa modereze una dintre cele mai dificile emisiuni de la noi din țara. Despre ce ar fi vorba. Ce plan ambițios are Denise Rifai…

- O data implinește Andreea Esca 50 de ani! Vedeta știrilor Pro Tv dintotdeauna le-a dat o veste nesperata prietenilor sai, pe care i-a invitat sa o insoțeasca de ziua sa (aniversare ce va avea loc luni), intr-o destinație surpriza. Sarbatorita lunii, Andreea Esca le-a dat intalnire acestora la aeroport,…