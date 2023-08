Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, inscris in cursa prezidentiala din 2024, a decis inlocuirea directorului echipei de campanie electorala, in cadrul eforturilor de avansare in sondajele de opinie, informeaza site-ul Axios.com.

- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis a scapat nevatamat dupa ce a fost implicat intr-un accident de mașina, marți dimineața, in timp ce mergea la un eveniment in statul american Tennessee, a anunțat echipa sa de campanie pentru CNN.„In aceasta dimineața (n.r. - marți dimineața), guvernatorul a avut un…

- Liderul Partidului Politic Platforma DA, Dinu Plingau, a comentat raportul de activitate prezentat de PAS, la doi ani de guvernare. "Raportul PAS este un start de campanie electorala inainte de termen, interzis de legislația electorala. La fiecare colț vedem corturi, in fiecare casuța poștala pliante…

- Fostul vicepresedinte american Mike Pence si-a anuntat candidatura pentru Casa Alba, potrivit unor documente publicate de Comisia electorala federala (FEC), si il va avea pe fostul presedinte Donald Trump drept unul dintre contracandidati in alegerile primare republicane din 2024. Conservatorul american…

- Fostul vicepresedinte american Mike Pence se va lupta cu fostul presedinte Donald Trump in alegerile primare republicane din 2024, care vor da nominalizarea republicanilor in cursa pentru Casa Alba, informeaza Agerpres, care preia Reuters, AFP si EFE.Mike Pence si-a anuntat luni candidatura, potrivit…

- Arabia Saudita si Canada isi vor restabili complet relatiile diplomatice, a anuntat miercuri Ministerul saudit de Externe, dupa neintelegerile din 2018 cu privire la situatia drepturilor omului in puternicul regat petrolier, noteaza AFP. CITESTE SI Val de indignare in Australia: femeia de 95 de ani…

- Guvernatorul statului american Florida isi anunta in cateva ore candidatura la alegerile primare republicane. Ron DeSantis a ales sa faca anunțul intr-o discuție live, pe Twitter, cu proprietarul platformei, Elon Musk.

- Autoritațile spaniole au inchis școlile, universitațile și gradinițele din sud-estul țarii din cauza ploilor torențiale care au afectat regiunea. Dupa o lunga perioada de seceta, ploile abundente au inundat cladiri, au avariat mașini și au inchis drumuri.Meteorlogii avertizeaza ca ploile vor continua…