- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a vandut populatiei, in primele zece luni ale acestui an, peste 1,37 milioane de metri cubi (mc) de lemn pentru foc, la un pret mediu de 180 de lei/mc, fara TVA, iar pana la finele anului estimeaza ca va furniza 1,7 milioane mc, conform datelor Romsilva transmise…

- Direcția Silvica Alba achiziționeaza servicii de exploatare masa lemnoasa – producția anului 2020. Au fost scoase la licitație 90 de loturi aparținand ocoalelor silvice Alba Iulia, Blaj, Cugir, Garda și Valea Arieșului, valoarea totala estimata fiind de peste 3,2 milioane de lei. Regia Naționala a Padurilor…

- Ziarul Unirea Care va fi pretul brazilor de Craciun: Romsilva scoate la vanzare in acest an zeci de mii de brazi “In acest an, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva are posibilitatea de a recolta 40.000 de Pomi de Craciun, din care 26.000 din specia brad si 14.000 din specia molid. Din totalul de 40.000…

- AJUTATI PADUREA!… De la infiintarea sa, in anul 1991, si pana in prezent, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a plantat peste 2 miliarde de puieti forestieri, iar actiunile de impadurire si masurile pentru cresterea suprafetei fondului forestier national vor continua. Romsilva contribuie la cresterea…

- "La anu' ne propunem sa recoltam din padurile statului 9,5 milioane de metri cubi, ceea ce reprezinta 1% din cat exista. Va imaginati dvs. ca aceasta resursa este vulnerabila daca culegi fructe de 1%? Din aceste considerente va spun ca padurile nu sunt in pericol in Romania. Padurile sunt frumoase,…

- Curatenie Nationala, astazi, in 26 de judete din Romania Foto: Let’s Do It, România! / arhiva În 26 de judete au loc azi actiuni de ecologizare, cu ocazia Zilei de Curatenie Nationala, organizate de Asociatia "Let's Do It, Romania!". Demersul va fi sustinut…

- In data de 21 septembrie 2019, Regia Nationala a Padurilor - ROMSILVA, in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului (MTS), Ministerul Apelor si Padurilor, Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) si Asociatia LET S DO IT, ROMANIA!, desfasoara la nivel national actiunea "MISCARE…