- Doua dintre persoanele ranite in incendiul de la rafinaria Petromidia din Navodari, județul Constanța, sunt internate la Spitalul Floreasca din Capitala, cu arsuri pe 25-30% din suprafata corpului, in stare stabila, dar plasați in coma indusa. Un alt ranit a fost operat si este in afara oricarui pericol…

- Bilanțul exploziei de la rafinaria Petromidia din Navodari, județul Constanța, a ajuns la șase victime, din care una cu arsuri grave, pe 45 la suta din suprafața corpului. O persoana este cautata la ora transmiterii știrii fiind data disparuta. Potrivit ISU Constanța, in urma exploziei urmate…

