Stiri pe aceeasi tema

- Familia ginerelui negociase pretul cu localul, fiind convenit sa plateasca un avans de 1.500 de euro inaintea nuntii si 8.266 la terminarea petrecerii. Conform presei locale, nunta desfasurata pe 9 mai nu a dus lipsa de lux, inclusiv rochia miresei fiind impodobita cu pietre Swarovski. Mai mult, au…

- O familie de romani a organizat o nunta intr-un local din orasul spaniol Viveiro (provincia Lugo), dar dupa terminarea evenimentului membrii acestei familii au plecat fara sa achite localului o factura de peste 8.000 de euro si sunt de negasit, astfel ca politia spaniola a cerut ajutor international…

- Antena 3 S.A. utilizeaza fișiere de tip cookie pentru a va oferi o experiența cat mai placuta și personalizata pe www.antena3.ro. Iți aducem la cunoștința faptul ca ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificarile propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si…

- Producatorul muzical și rapperul Vlad Irimia (41 de ani), cunoscut drept Tataee care a fondat trupa B.U.G. Mafia, s-a mutat definitiv din Romania, unde revine doar pentru a-si onora proiectele. Tataee e originar din Sebeș. Tataee, impreuna cu sotia lui, Mona, si cei trei copii s-au mutat de cateva luni…

- Fostul lider catalan in exil, Carles Puigdemont, a obtinut o destindere a conditiilor de detentie in Germania, in asteptarea solutionarii cererii de extradare catre Spania, au anuntat luni reprezentanti din domeniul justitiei, informeaza dpa. Lui Puigdemont i s-a cerut sa se prezinte saptamanal la politia…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…

- In Romania, cateva zeci de femei au participat de 8 Martie, de Ziua Internationala a Femeilor, la un protest in fața Ministerului Afacerilor Interne,institutie condusa de primul ministru femeie din istoria M.A.I. – Carmen Dan. Motivul PROTESTULUI – Politia este incapabila sa gestioneze violenta domestica…

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC, potrivit news.ro.Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei,…