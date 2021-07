Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț și Romina au fost eliminați de la Mireasa sezon 3 in Gala live, de sambata, 17 iulie 2021. Tinerii s-au bucurat sa iasa din show-ul matrimonial, mai ales ca Ionuț a menționat, de mai multe ori, ca este prea devreme pentru o casatorie.

- Veste „bomba” in casa Mireasa! Romina și Ionuț s-au desparțit la scurta vreme de la logodna. Decizia pare sa fi fost luata doar de el, ea spunand doar ca ii respecta hotararea. Tot concurentul a fost cel care a dezvaluit motivele ce ar fi condus la separarea lor, transmițand public, in cadrul emisiunii,…

- Seria barfelor continua in Casa Mireasa, astfel ca de aceasta data doamna Daniela și doamna Ioana au purtat o discuție pe cat se poate de interesanta despre cuplul dintre Romina și Ionuț. Cele doua au impatașit impresii despre relația celor doi tineri, astfel ca iata ce parere au, de fapt, doamna Daniela…

- Ionuț și Romina au fost surpinși recent cum intre ei se consumau gesturi tandre fara niciun fel de reținere. De aici au pornit zvonurile cum ca cei doi se apropie sa aiba o relație amoroasa, astfel ca pe indragostiți nu i-a deranjat acest lucru și nu au negat toate cele intamplate. Din acest motiv a…

- Deși s-a desparțit de Costinela in urma cu cateva zile, iar Romina a intrat recent in casa, cei doi formeaza deja un cuplu. Simona Gherghe i-a intrebat azi in emisia live despre relația lor, iar amandoi au confirmat ca se plac foarte mult.

- Discuțiile aprinse dintre Costinela și Romina se pare ca nu au fost fara sens, astfel ca posibil Costinela chiar a simțit-o pe Romina ca fiind o amenințare pentru sentimentele dintre ea și Ionuț. Concurenta a adus jigniri la adresa tinerei de 22 de ani, spunandu-i ca este o ”puștoaica”.

- Se pare ca scandaluri nu se potolesc deloc in casa Mireasa. Romina și Costinela sunt protagonistele unui conflict de zile mari care o afecteaza foarte tare pe concurenta in varsta de 22 de ani, Romina. Mamele din casa nu au ramas indiferente la lacrimile Rominei și au ales cele mai bune cuvinte de incurajare…

- In emisiunea de ieri, Maria a spus ca s-a desparțit de Liviu și ca nu mai vrea sa formeze un cuplu cu acesta. Tot ieri, Liviu a aplaudat faptul ca Andreea vrea sa se mute fara niciun regret la Baia Mare cu Marian.