Romgaz Medias (societatea-mama) este totodata actionar unic la Romgaz -Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti. Astfel, Grupul Romgaz si-a stabilit in total investitii de 1,34 miliarde lei pentru 2021, un profit brut de 1,05 miliarde lei si venituri totale de 4,46 miliarde lei. Indicatorii au fost aprobati de actionari in sedinta de vineri. “In bugetul de venituri si cheltuieli individual al societatii mama, cheltuielile de investitiile programate sunt in cuantum de 1.292.500.000 lei, finantate din surse proprii si Programul National de Investitii. In bugetul de venituri si cheltuieli…