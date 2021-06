ROMGAZ, acord de ULTIMĂ ORĂ cu EXXONMOBIL pentru participația din Marea Neagră Compania de stat Romgaz a incheiat un acord de exclusivitate cu gigantul american ExxonMobil, pentru preluarea participației de 50% din proiectul Neptun Deep de exploatare a gazelor naturale de la Marea Neagra. Practic, in urmatoarele patru luni, americanii nu vor discuta cu alte companii despre vanzarea acestui proiect. „La data de 17.06.2021, SNGN Romgaz SA și ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. au semnat un Acord de Exclusivitate prin care vanzatorul acorda Romgaz un drept de exclusivitate pe o perioada de 4 luni (pana la data de 15 octombrie 2021) cu privire la negocierile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

