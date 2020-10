Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz a incheiat un contract in valoare de 525,9 milioane de lei cu Electrocentrale Bucuresti, pentru livrarea de gaze naturale in perioada 1 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021, conform unui raport remis vineri Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.Citește…

- Grupul Romcarbon a inregistrat in primul semestru din 2020 o pierdere neta de 1,642 milioane lei, in crestere cu 478.000 lei comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019, conform datelor financiare remise Bursei de Valori Bucuresti.Valoarea vanzarilor nete a fost in primele sase luni de 126,91…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a inregistrat in primul semestru al anului o cifra de afaceri de 851,17 milioane lei, in scadere cu 9,3% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce profitul net a crescut cu 18,2%, la 231,16 milioane lei, potrivit datelor transmise joi Bursei de…

- Impact Developer & Contractor a inregistrat in primul semestru al acestui an un profit de 8,656 milioane de lei, cu 47% mai mic fata de cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.In S1 2020, s-au inregistrat 133 de contracte…

- ​Perioada de subscriere la Fidelis, titluri de de stat dedicate populației, ce vor fi listate pe Bursa de Valori București (BVB), s-a încheiat la ora 13:00. Românii au putut achiziționa titluri în lei și euro la dobânzi de 4% și 4,5% pe lei și 2% pe moneda europeana.Conform…

- ELCEN ia in considerare cererea insolventei Companiei Municipale Termoenergetica, solicitand, totodata, si atragerea raspunderii conducerii companiei municipale. Intentia ELCEN vine ca urmare a faptului ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) nu a virat catre Termoenergetica subventia aferenta…

- Poveste fara sfarșit. Elcen analizeaza optiunea de a cere intrarea in insolventa a Termoenergetica Elcen analizeaza toate optiunile legale pentru recuperarea creantelor pe care i le datoreaza Compania Municipala Termoenergetica, inclusiv formularea unei cereri pentru deschiderea procedurii de insolventa,…