Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Lucian Romascanu, a afirmat ca in guvernarea PNL in aparatul de stat au fost angajate 12.000 de persoane noi, declarandu-se convins ca "oamenii vor sanctiona la vot aceste abuzuri liberale". "Peste 12.000 de oameni au fost angajati, noi, la stat, desi domnul…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Social Democrat, Lucian Romascanu, s-a referit duminica, intr-o conferinta de presa, la fotografia in care premierul si mai multi ministri apar fumand si fara masti in Palatul Victoria, spunand ca aceasta arata lipsa de respect fata de lege si fata de oamenii pe…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat duminica, intr-o conferinșa de presa, ca partidul sau va depune o noua moțiune de cenzura impotriva guvernului Orban daca acesta nu va dubla alocațiile pentru copii și nu va mari pensiile. Romașcanu a facut referire și la poza cu ”petrecerea”…

- Purtatorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat duminica, într-o conferinșa de presa, ca partidul sau va depune o noua moțiune de cenzura împotriva guvernului Orban daca acesta nu va dubla alocațiile pentru copii și nu va mari pensiile.Romașcanu a facut referire și…

- Reprezentantii PSD au lansat un atac virulent la adresa Puterii, sustinand ca "raul produs de guvernarea PNL in economie se numara in sute de mii de joburi disparute, dar Iohannis, Orban și Cițu pierd timpul in ședințe inutile". "Romania a pierdut 400.000 de joburi de la declanșarea crizei…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, considera ca situatia in care numerosi tineri s-au adunat in noaptea de sambata spre duminica in Parcul Herastrau este o consecinta a faptului ca, desi "virusul n-a plecat nicaieri, au plecat doar guvernantii de la

- Purtatorul de cuvânt al PSD Lucian Romascanu a solicitat, sâmbata, Guvernului sa precizeze pe ce baza legala se vor limita drepturile si libertatile cetatenilor în perioada starii de alerta. Social democratul acuza Guvernul ca nu dorește o testare în masa a populației pentru…

- Purtatorul de cuvânt al PSD Lucian Romascanu a declarat, marti, ca decizia CEDO sanctioneaza o procedura care tine de drepturi si libertati. Romașcanu susține ca PSD "nu are niciun fel de vina" în acest caz și ca deciziile justiției "se aplica"."Primul comentariu…