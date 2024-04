Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PNL și PSD, in frunte cu Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, sunt reuniți la Palatul Victoria, unde cauta un alt candidat la Primaria Capitalei, in locul lui Catalin Cirstoiu, deși oficial nu s-a anunțat ca ei nu mai susțin candidatura lui Cirstoiu. Cirstoiu, se pare, nu participa la reuniunea…

- Șefii coaliției inclina sa il retraga pe medicul Catalin Cirstoiu, dar nu au ajuns la o decizie finala in acest sens, in ședința de astazi convocata pe acest subiect și inceputa la ora 10.00. Negocierile sunt inca in desfașurare, cele doua tabere nu reușesc sa se puna de acord privind viitori pași pentru…

- Catalin Cirstoiu, candidatul aliantei PSD-PNL pentru Primaria Generala a Capitalei, va susține vineri, 19 aprilie, o conferința de presa la ora 18.30, in fața Spitalului Universitar din București, au anunțat membrii staff-ului sau de campanie.Aceștia precizeaza ca este vorba, in principal, despre o…

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, susține ca zvonurile despre intenția PSD de a propune retragerea medicului Catalin Cirstoiu din cursa pentru alegerile locale din București nu sunt adevarate. „Nu e adevarat”, a explicat Dincu, in exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO. „Nu cred…

- Mai mult, in intervenția sa la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a dezvaluit maneverele disperate ale coaliției de a gasi un inlocuitor capabil sa atraga mai multe voturi.Asa cum am anticipat inca de vineri, discutiile despre tetragerea candidatului alianței, Catain Cirstoiu, sunt astazi in toi, tot…

- Catalin Cirstoiu, candidatul comun al Alianței PSD – PNL la Primaria Capitalei, spune ca el este convins ca bucureștenii iși doresc un primar „echilibrat care sa dea sanatate orasului” și nicidecum un edil precum Nicusor Dan. Cirstoiu afirma ca pe perioada campaniei electorale iși va lua concediu din…

- Robert Negoița, edilul de la Primaria Sectorului 3, și-a lansat, joi seara candidatura pentru un nou mandat, in carje. Robert Negoița le-a declarat ziariștilor ca a suferit „alaltaieri operație de ligamente și cartilaj” la piciorul drept. La eveniment au fost prezenți liderul PSD Marcel Ciolacu, liderul…

- Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca il prezinta miercuri, la ora 12.00, pe candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, intr-o conferinta de presa care va avea loc la Palatul Parlamentului, la care vor participa si presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, si presedintele PNL Bucuresti,…