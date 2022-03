Stiri pe aceeasi tema

- Spectatorii de la Teatrul National au fost intampinati duminica, inaintea unei piese a lui Dan Puric, cu un numar al ziarului „Certitudinea”, o publicatie in care pot fi citite mesaje anti-UE, dar si unele rasiste. Situatia a fost semnalata de Iulian Bulai, presedinte al Comisiei de cultura din Camera…

- Ministrul PSD al Culturii, Lucian Romașcanu, a declarat duminica, 27 martie, pentru Libertatea, ca va fi facuta o ancheta dupa ce deputatul USR, Iulian Bulai, a susținut ca la Teatrul Național din București a fost distribuita o „fițuica extremisa” și i-a cerut demisia directorului interimar Mircea Rusu,…

- Deputatul USR Iulian Bulai, presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, ii cere ministrului Culturii, Lucian Romascanu, intr-un comunicat, demiterea directorului interimar al Teatrului National Bucuresti. Solicitarea vine in contextul in care,…

- Deputatul USR Iulian Bulai, presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, ii cere ministrului Culturii, Lucian Romascanu, intr-un comunicat, demiterea directorului interimar al Teatrului National Bucuresti. Solicitarea vine in contextul in care, spune…

- Deputatul USR Iulian Bulai, președintele Comisiei pentru cultura din Camera Deputaților, i-a cerut ministrului PSD al Culturii, Lucian Romașcanu, demiterea directorului interimar al Teatrului Național București (TNB), pentru ca „exista tot mai multe dovezi” ca instituția „este implicata de actuala conducere…

- Directorul general interimar al Teatrului Național București, Mircea Rusu ar fi refuzat campania pentru ajutorarea ucrainenilor, susține liderul de sindicat TNB, actorul Mihai Calin. ”Directorul general interimar a refuzat, argumentand ca teatrul are alt rol. Pe TNB nu avem voie sa proiectam steagul…

- In ședința Camerei Deputaților din 2 februarie 2022, parlamentarii au aprobat modificarea anexei la Hotararea nr. 74/2020 privind componența nominala a comisiilor permanente ale Camerei, numindu-l pe deputatul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, membru al Comisiei juridice, de disciplina și imunitați. Totodata,…