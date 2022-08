Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Sabau, un roman inchis in Spania dupa ce a impuscat patru oameni, a solicitat si a primit dreptul de a fi eutanasiat. In schimb, justiția spaniola refuza sa-i indeplineasca ultima dorința. UPDATE 15.00 Eugen Marin Sabau a fost eutanasiat in prezența rudelor sale, la Spitalul Penitenciar Terrassa…

- Eugen Sabau, romanul de 45 de ani care si-a ucis trei colegi in timpul unui atac armat la fostul loc de munca din Tarragona, va fi eutanasiat pe 23 august. Barbatul este primul deținut din Spania care va avea parte de moarte asistata. Marin Eugen Sabau a cerut clementa din partea judecatorilor dupa…

