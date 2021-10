Romanul „La inceput a fost duminica”, Editura AMPress , face pasul final in tipografia Karta-Graphic, in drumul catre cititori. Cunoscuta ca ziarista, Giorgiana Radu-Avramescu face, curajoasa, trecerea catre literatura, intr-un roman de dragoste in care nu-i greu sa distingi unde ficțiunea face loc realului. ”Sunt fericita!”, e tot ce ne poate spune, strangand la piept exemplarul de semnal. Cartea poate fi comandata la Editura AMPress sau direct autoarei, pe adresa de mail [email protected] Costa 35 lei exemplarul, TVA inclus, și poate fi primita cu autograf prin poșta. Expedierea…