Ne intoarcem acum in timp, aproape 50 de ani, in vremurile in care excursiile la munte sau la mare se faceau mai ales cu autocarul. Si nu cu oricare, ci mai ales cu cele produse in Iran, sub sigla Mercedes. Dupa ce si-au trait anii de glorie, multe dintre ele au ajuns la fier vechi. Doua insa au fost salvate de un bucurestean. Unul a fost restaurat, a parcurs deja 2 milioane 500 de mii de kilometri iar proprietarul sustine ca merge ca atunci cand a iesit de pe poarta fabricii.