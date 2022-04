Stiri pe aceeasi tema

- Evoluția vestimentara a Oanei Roman a fost comentata la ediția din aceasta seara a emisiunii Poliția Modei, iar Iulia Albu nu s-a abținut de la critici dure. Invitatul de azi, Romanița Iovan, a facut afirmații care demonstreaza ca nu apreciaza stilul vestimentar al vedetei.

- Oana Roman este una dintre vedetele care au decis sa treaca la fapte și sa faca donații pentru refugiații ucraineni veniți in Romania. Vedeta a cerut și ajutorul colaboratorilor ei, iar azi a trimis prima tranșa cu produse pentru cei care au trebuit sa fuga din calea ramatei lui Putin.

- Cunoscut drept unul dintre cei mai duri și mai buni pugiliști din istorie, Mike Tyson a facut o afirmație șocanta legata de decesul mamei sale. Fostul campion la categoria grea a vorbit in podacastul lui Shannon Sharp, fost jucator in NFL, despre cariera sa și despre decesul mamei sale, care a avut…

- Incidentul sfarșit tragic care a avut loc pe fondul de vanatoare Deta in urma cu o saptamana s-a repetat, de aceasta data in județul Arad. In jurul orei 22, sambata seara, participanții la o vanatoare organizata și autorizata in Sintea Mare au anunțat un accident grav. Un barbat in varsta de 41 de ani…

- Facturile uriașe la gaze și energie au facut multe victime in aceasta iarna. Din pacate, mulți oameni saraci au intrat in depresie din cauza imposibilitații de a-și achita datoriile. Astfel ca, o parte dintre aceștia au recurs la un gest sinucigaș, fara a se gandi la consencințele iremediabile. Acesta…

- O femeie de 49 de ani și un barbat de 50 de ani au fost gasiți luni morți intr-o locuința din localitatea Mischii, județul Dolj, anunța Mediafax.Potrivit IPJ Dolj, polițiștii din Pielesti au fost sesizati despre cele doua decese luni prin apel la 112 de un tanar de 27 de ani, din comuna Mischii.Deplasați…

- Dakota Johnson a lasat sa se ințeleaga ca este rușinata de postarile mamei sale, actrița Melanie Griffith, care o includ de foarte multe ori. Deși nu este prezenta personal pe rețelele de socializare, actrița din Fifty Shades of Grey apare adesea pe contul de Instagram al mamei sale.