Românii vor să cumpere „foloweri pe tiktok”, „smecherometru” sau „tigaie in care sa poti gati cand nu vrea nevasta” 2021 a adus și mai mulți oameni in online, care s-au intrecut in cautari pe eMAG și anul acesta. Cum pregatirile pentru anul viitor sunt in toi, iar eMAG ține cont de dorințele clienților, s-a uitat ce au mai cautat ei pe parcursul anului pentru a vedea cum ar putea imbunatați oferta. Iata doar o mica parte dintre cele mai originale cautari de pe eMAG din 2021. Supradoza de imaginație set de degete pentru a juca ca sa nu iti transpire iepure cu tot cu mustati si cu urechi si cu codita care are oiciorus norocos pentru a castiga si eu la loto sa am bani de o nevasta ca nevasta ma bate si imi ia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

