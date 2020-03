Românii trec la ora de vară. Ceasurile vor fi date înainte cu o oră În noaptea de sâmbata spre duminica, se trece de la ora de iarna la cea de vara, adica ceasurile se vor da înainte cu o ora, ora 3.00 devenind 4.00, scrie Mediafax. În fiecare an, în ultima duminica a lunii martie, românii îsi dau ceasul cu o ora înainte, deoarece România trece la ora de vara. Mai exact, în noaptea ce desparte 28 martie de 29 martie 2020, toate ceasurile din România vor fi date cu o ora înainte. Ora 3.00 va deveni ora 4.00. Acest sistem are ca scop folosirea din plin, cât mai mult timp, a luminii Soarelui… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

