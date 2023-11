Stiri pe aceeasi tema

- Romanii incearca sa se simta "acasa" oriunde ar merge. O dovedesc doi șoferi de TIR care au facut un gratar cu flacara deschisa intr-o parcare din Austria, deși acest lucru era interzis. Pentru ca ospațul sa fie complet, aceștia au pus și muzica, și acest lucru fiind, de asemenea, impotriva regulilor…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, s-a adresat țarilor occidentale, intr-un nou discurs, acuzand o complicitate a acestora, in privința conflictului dintre Israel și Hamas. Prezent la o reuniune cu tema „Familia noastra, viitorul nostru in secolul Turciei”, Erdogan a intrebat Uniunea Europeana…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea potrivit careia femeile insarcinate si persoanele insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani au prioritate la casieriile, ghiseele si casele de marcat din cadrul entitatilor publice si private, precum si la serviciile oferite de acestea, potrivit…

- CNAS trage semnalul de alarma: Doar in luna august, la nivel national si 346 de copii au fost spitalizati cu 'obezitate' - Ce decontari s-au facutCasa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta, miercuri, ca deconteaza servicii medicale de preventie pentru grupa de varsta 4-17 ani, fiind vizate…

- Florina Rad, medic primar in psihiatrie pediatrica la Spitalul Obregia din Capitala, a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca dupa pandemie procentul adolescentilor diagnosticati cu tulburari din sfera emotionala a crescut foarte mult, de la in jur de 10% inainte de pandemie la 30-40% internari…

- Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri Ilan Laufer, sotia sa si cei doi copii ai lor au ajuns la spital, sambata, 26 august, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac, incercand sa evite o mașina care nu a acordat prioritate, in municipiul Campina, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.Potrivit…

- Profilul cumparatorului imobiliar in funcție de varsta: diferențele dintre generații in procesul de achiziție Romanii iși achiziționeaza prima locuința, in medie, la 29 de ani, iar principalul motiv de achiziționare a imobilului este dorința de a-și amenaja spațiul dupa propriile preferințe…

- Autoritațile se asigura ca cei doi dorm in paturi separate pana cand tanarul implinește 18 ani. In Indonezia, o femeie de 41 de ani s-a casatorit cu fiul de 16 ani al celei mai bune prietene a acesteia. Mariana, in varsta de 41 de ani, este cu 25 de ani mai in varsta decat noul ei logodnic, Kevin, in…