- 2-3 septembrie 2023: Fii satului Limba. Expoziție de fotografii document, meci de fotbal, folclor și foc de tabara. PROGRAM 2-3 septembrie 2023: Fii satului Limba. Expoziție de fotografii document, meci de fotbal, folclor și foc de tabara. PROGRAM Sambata și duminica, pe 2 și 3 septembrie, la Limba…

- Azi, 31 august 2023, dupa 34 de ani de cand sute de mii de oameni au cerut in Piața Marii Adunari Naționale declararea limbii romane drept limba de stat, precum și trecerea la grafia latina, avem bucuria de a ne sarbatori limba in cel mai frumos mod. 445 de oameni au scris azi in limba romana in mod…

- Asociația Spune-mi o poveste pentru suflet anunța lansarea proiectului „10 carți pentru 1000 de copii romani din diaspora”. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni și se deruleaza in perioada iunie-noiembrie 2023, in comunitați romanești din afara granițelor.…

- O expoziție inedita dedicata ilustratiei de carte, dar nu numai, ce reunește 12 artiste de renume international din Spania si Chile, va putea fi vazuta din 16 august, la Timișoara. Expoziția este gazduita de HEI - House of European Institutes, in cadrul Bastionului Maria Theresia din Timișoara.

- "Romanii din Spania au un prieten si un sustinator adevarat in premierul social-democrat Pedro Sanchez. Acordarea dublei cetatenii romanilor care locuiesc, invata si muncesc in Spania, cat si sprijinul neconditionat pentru aderarea tarii noastre la spatiul Schengen sunt dovezi concrete ca premierul…

- Luni, 10 iulie 2023, la ora 10.00, a avut loc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) deschiderea Cursurilor Internaționale de Vara „Romania – Limba și civilizație”, ediția a 51-a. Cursurile au loc in perioada 10-28 iulie 2023 și participa 24 studenți și cercetatori din 10 țari (Bulgaria,…

- Expoziția aniversara dedicata celei de-a zecea ediții a festivalului de film timișorean Ciao Cinema! a fost deschisa ieri, in prezența unora dintre artiștii expuși, a echipei festivalului și a unor invitați speciali (precum lubenița la pahar), chiar in locul unde a inceput evenimentul in 2014, la Casa…

- Romul Nuțiu, artistul nascut in Bihor, care a trait și a lucrat in Timișoara din 1958 pana la finalul vieții, in 2012, este omagiat de Muzeul Național de Arta din Timișoara. Expoziția „Jocul cu hazardul: Romul NUȚIU. O retrospectiva/Playing hazard: Romul NUȚIU. A retrospective” reprezinta cel mai amplu…