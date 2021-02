Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 11:15 – Ministerul roman de Externe anunta ca romanilor, care erau blocati pe aeroportul mexican Cancun, li s-a permis accesul in Mexic. Informatia vine dupa ce ieri seful diplomatiei romane, Bogdan Aurescu, a avut o discutie la telefon cu omologul sau din Mexic. Doar 5 romani nu au primit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) vine cu voi detalii despre situația romanilor ramași blocați pe aeroportul din Cancun. Cetatenilor romani li s-a permis accesul pe teritoriul Statelor Unite Mexicane, cu exceptia a cinci dintre ei. Cele cinci persoane carora nu li s-a permis accesul in țara se vor…

- Cetatenilor romani blocati in aeroportul din Cancun li s-a permis accesul pe teritoriul Statelor Unite Mexicane, cu exceptia a cinci dintre ei, din cauza existentei unei alerte de securitate individuala, acestia urmand a se intoarce joi in Romania, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE).…

- Ca rezultat al convorbirii telefonice din seara zilei de 3 februarie a.c. a ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu omologul sau mexican, autoritațile mexicane au remediat, in regim de urgența, situația cetațenilor romani blocați pe aeroportul internațional din Cancun. De asemenea, ministrul…

- Potrivit comunicatului MAE, Aurescu a reiterat ”ingrijorarea autoritatilor romane cu privire la modul arbitrar in care autoritatile mexicane au refuzat accesul cetatenilor romani, care se deplasau in scop turistic, pe teritoriul Statelor Unite Mexicane si a reluat apelul la asigurarea unei abordari…