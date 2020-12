Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Valcu, ambasador interimar al Romaniei la Ciudad de Mexico, a trimis o scrisoare, preluata de Yahoo Sports, in care cere suspendarea și scuze publice din partea jurnalistului Jose Ramon Fernandez, de la ESPN, dupa ce acesta afirmat ca ”romanii sunt incuiati”, in timp ce comenta scandalul de la…

- Se implinesc 31 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989. La 16 decembrie 1989, a inceput, la Timisoara, revolutia care avea sa provoace caderea comunismului in Romania. Anul 1989 a pus capat regimurilor comuniste din tarile din Europa Centrala si de Est. Romania a fost singura tara ex-comunista in…

- Vanzarile online de produse alimentare au crescut cu pana la 400% in timpul pandemiei de coronavirus, arata un studiu internațional realizat in 40 de țari, inclusiv in Romania, conform unui comunicat al VTEX, una dintre cele mai mari platforme de comerț eșectronic din lume.Datele VTEX arata ca in ultimele…

- Jumatate dintre romani sustin ca, daca ar reusi sa economiseasca trimestrial cate 350 de lei, i-ar depune intr-un cont bancar, iar o treime ar pastra economiile intr-un plic in sifonier, se arata intr-un studiu al Reveal Marketing Research, remis, marti, AGERPRES. Reveal Marketing Research…

- Coletaria.ro, expert in expedierea si livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare retea de puncte pick-up din Europa Centrala si de Est, estimeaza pentru finalul anului dublarea volumului de colete care vor intra in Romania din afara granitelor.

- Programul global de training inițiat de Microsoft la finele lunii iunie 2020, ca raspuns la criza economica globala cauzata de pandemia COVID-19, a fost accesat in primele trei luni de la lansare de 10 milioane de persoane din 231 de țari. Prin acest program compania iși propune sa sprijine 25 de milioane…

- Vești proaste pentru toți romanii: vine un val de scumpiri in cateva zile. Cele mai mari prețuri se vor inregistra la alimente și carburanți. Mai pe scurt, vin scumpirile peste romani fix la doua lucruri esențiale pentru ei. Vin scumpirile peste romani la carne și carburanți Din pacate, avem o veste…