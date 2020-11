Românii pot merge în Spania dacă prezintă un test negativ pentru Covid Romanii pot merge in Spania fara a fi obligați sa stea in carantina 14 zile, daca prezinta un test negativ pentru Covid-19. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca persoanele care ajung in Spania din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat au obligatia de a prezenta un test cu rezultat negativ pentru SARS-CoV-2, in cazul in care intra in aceasta tara pe cale aeriana sau maritima. Testul trebuie sa fie molecular PCR și sa fi fost realizat cu 72 de ore inainte de a fi prezentat la intrarea in țara, anunța MAE. Masura va intrat in vigoare incepand cu 23 noiembrie. The post Romanii pot merge… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

