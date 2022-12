Românii pot investi în titlurile de stat Tezaur, în primele zile din 2023 Romanii pot investi, incepand de marti, 3 ianuarie 2023, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani si dobanzi anuale de 7,35%, 7,60%, respectiv 8%, anunța Ministerul Finantelor. Acesta precizeaza ca pentru cresterea atractivitatii si incurajarea plasamentelor pe termen mai lung, dobanzile oferite pentru cele trei maturitati au fost majorate, fata de nivelul pietei secundare a titlurilor de stat, cu 0,25% pentru 1 an, 0,36% pentru 2 ani si respectiv 0,48% pentru scadenta de 3 ani.In acest an, romanii au investit peste 12 miliarde lei prin 283.000 subscrieri in instrumente de 1,2,3… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

