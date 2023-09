Stiri pe aceeasi tema

- Facturile vor fi mai mici, in aceasta iarna, la energie și gaze, potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene – Adrian Caciu. Plafonarea prețurilor va ramane in vigoare pana in anul 2025, potrivit ministrului Adrian Caciu. „La prețul plafonat ordonanța prevede ca prețurile raman plafonate…

- Prepararea conservelor pentru iarna implica multa atenție, pentru ca acestea sa reziste mai multe luni in camara. La muraturi, gospodinele trebuie sa fie foarte atente deoarece un ingredient banal poate altera zeama.

- Prețul medicamentelor uzuale a explodat in farmaciile din Romania. Este vorba despre trei mii de medicamente al caror preț a fost majorat cu pana la 14 la suta. Noile tarife s-au aplicat deja de la 1 august. De exemplu, prețul acidului folic, o substanța activa recomandata in perioada sarcinii, s-a…

- Romanii vor gasi la raft alimente de baza mai ieftine, dupa ce Executivul a decis plafonarea adaosului comercial pentru acestea. De astazi, 1 august, intra in vigoare Ordonanța de Urgența a Guvernului care plafoneaza adaosul comercial la alimentele de baza. Cotele de adaos comercial pentru 14 grupe…

- Lidl este unul dintre cele mai indragite supermarketuri din lume. Exista o mulțime de unitați comerciale in Romania, iar clienții sunt de-a dreptul innebuniți dupa ele. Prețurile sunt unele extrem de avantajoase, iar ofertele nu ezita și ele sa apara. Luni, 31 iulie, o mulțime de produse vor avea un…

- Un mod diferit de a le savura, fie ca le preferi de sine statatoare sau adaugate in diferite preparate. Afla, din randurile de mai jos, cum poți sa pui vinete la borcan in sos de roșii. Daca urmezi cateva sfaturi simple, vei vedea ca o sa reziste toata iarna. Este secretul celor mai iscusite gospodine.…

- Cresc din nou prețurile la energie! Schimbarea vine in urma majorarii taxei pe valoarea adaugata, de la 5% la 9%. Ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit despre aceste majorari, dar și despre eventuale concedieri in randul angajaților la stat. „Cred ca fiecare minister, fiecare…

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a declarat ca ajutoarele pentru facturile la energie nu vor disparea. Mai mult, și compania Hidroelectrica anunta masuri in beneficiul consumatorilor.Guvernanții au oferit garanții ca romanii vor fi ajutați in continuare sa iși achite facturile pana anul…