Stiri pe aceeasi tema

- Cele patru persoane, dintre care doi bunici, soț și soție, și nepoții lor minori, care și-au pierdut viața in accidentul de pe o autostrada din provincia italiana Arezzo sunt din județul Bistrița-Nasaud...

- Inca trei persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 939, a informat, sambata seara, Grupul de Comunicare Strategica. Deces 937 - Barbat, 77 ani, judetul Bistrita-Nasaud. Data confirmare: 24.04.2020. Data deces: 09.05.2020. Comorbiditati: Cardiopatie…

- Directorul Institutului de Medicina Legala din Iasi, dr. Diana Bulgaru, a declarat luni, presei, ca in sticlele cu spirt contrafacut concentratia alcoolului metilic era de 300 de ori mai mare comparativ cu doza letala, si a precizat ca se fac doua exhumari pentru a afla daca persoanele respective au…

- Detalii cutremuratoare despre moartea suceveanului infectat cu COVID-19 in timp ce era la cules de sparanghel in Germania, langa Freiburg, a cerut sa fie dus la spital. Șefii l-au refuzat.Apoi, tot ei au negat ca a murit infectat, deși in ferma sunt tot mai mulți angajați cu simptome, dupa…

- 22 de romani sunt sechestrați in ferma de sparanghel din Germania unde au fost duși la munca. Actele lor sunt la angajatorul care le cere 300 de euro ca sa le inapoieze și sa ii lase sa plece acasa. Romanii sunt platiți la kg de sparanghel recoltat, 65 de cenți kg. Li s-a spus ca vor primi 13,30 de…

- Romanii plecați la cules de sparanghel in Germania au fost nevoiți sa uite ca ar fi trebuit sa sarbatoreasca Paștele, intrucat aceștia ar fi fost obligați sa munceasca chiar și duminica, potrivit declarațiilor facute de Adrian Ursu.

- Interdicția de a exporta cereale in afara UE ar putea lua sfarșit in curand, o spun chiar oficialitațile. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a precizat luni ca unele produse incluse in anexa referitoare la interdictiile privind exporturile pe durata starii de urgenta ar putea…

- Peste o suta de muncitori sezonieri au plecat, cu o cursa charter de pe Aeroportul ”Stefan cel Mare” Suceava spre Germania.Este vorba despre 144 de persoane care au plecat la cules de sparanghel, angajatorul german punand la dispozitie transportul pentru acestia, majoritatea fiind din judetul Suceava.…