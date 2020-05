Românii merg prima dată la Jocurile Olimpice. Istorie în imagini El a incheiat competiția de tir la talere pe locul 13 din 31 de participanți. George A. Plagino la Jocurile Olimpice Jocurilor Olimpice, desfașurate in Franța in perioada 14 mai – 28 octombrie 1900, in marja Expoziției Universale. A fost una din cele mai lungi Olimpiade din istorie, fara ceremonii de deschidere și de inchidere, invingatorii primind obiecte și nu medalii. Deși au participat 997 de sportivi din 24 de țari care s-au intrecut in 95 de probe din 19 sporturi, standardele de competiție și organizatorice au fost slaba calitate, din cauza neimplicarii directe in organizare a Comitetului… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

