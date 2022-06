Stiri pe aceeasi tema

- Cererea mare de produse si servicii dupa ridicarea restrictiilor Covid-19 si conflictul din Ucraina au dus la o crestere accelerata a inflatiei, pana la pragul de 14,5% la finalul lunii mai, potrivit Institutului National de Statistica, erodand situatia financiara a romanilor.

- In aceasta dimineața, in taberele de cazare pentru refugiați din județul Suceava sunt cazate 57 de persoane din Ucraina. Numarul acestora a crescut ușor comparativ cu cel de ieri, cand in taberele din județ erau 48 de ucraineni. Situația din fiecare tabara de refugiați din județ este urmatoarea: Tabara…

- Majoritatea germanilor sunt nemultumiti de modul in care cancelarul federal Olaf Scholz gestioneaza problema razboiului din Ucraina, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov pentru dpa. Potrivit sondajului, ale carui rezultate au fost publicate joi, 45- dintre cei intervievati s-au declarat mai…

- Populatia activa a Romaniei era de 8.214.000 de persoane in 2021, din care 7.755.000 erau persoane ocupate si 459.000 erau someri, arata datele Institutului National de Statistica (INS). ”In anul 2021, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 67,1%, in crestere fata de…

- Premierul Nicolae Ciuca a primit-o, luni, pe Linda Thomas-Greenfield, ambasadorul Statelor Unite la ONU, cu care a discutat despre situația de securitate in urma agresiunii militare ruse in Ucraina și situația gestionarii refugiaților. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Situatia din Ucraina a afectat psihic 90% dintre romani si a schimbat rutina a 70%, conform unui studiu desfasurat online in cadrul campaniei „Luna Asigurarilor de Sanatate”, la care au participat 2.105 respondenti. Astfel, doar 13% dintre participantii la sondaj au declarat ca situatia din Ucraina…