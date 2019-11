Stiri pe aceeasi tema

- Peste 18,2 milioane de romani sunt așteptați sa voteze in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019 care are loc duminica, 24 noiembrie 2019. Secțiile de vot din țara se deschid la ora 7.00 și se vor inchide la ora 21.00, interval in care romanii vor avea de ales intre președintele in exercițiu Klaus…

- Presedintele PNL Dolj, Stefan Stoica, a declarat vineri ca ar detine informatii potrivit carora PSD Craiova ar intentiona sa recurga la "turismul electoral" si sa aduca persoane din mediul rural, beneficiare de ajutoare sociale, care sa voteze la turul al doilea al alegerilor prezidentiale in municipiul…

- "Toti liderii care au fost devorati de partid la un moment dat, intr-o forma sau alta, au primit respectul colegilor si regretul pentru acele momente. Nu cred ca suntem acum in acea situatie in care dupa alegerile prezidentiale sa se ceara capul cuiva. Cred ca toata forta noastra, toata energia noastra…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a declarat marți la TVR 1, intrebata daca o sa incerce sa vorbeasca cu Pro Romania și ALDE pentru un sprijin in turul 2, ca alianța ei este „cu romanii”.„Alianta mea este cu romanii, cu cei care cred ca ne trebuie un altfel de presedinte,…

- Președintele PSD Neamț Ionel Arsene jubileaza dupa ce Viorica Dancila a ajuns in turul doi cu Klaus Iohannis. „Sunt multe de spus despre acest prim tur, iar fiecare organizație iși va face propria analiza, va garantez”, susține Arsene. Precizam ca Dancila a pierdut alegerile in județul Neamț, obținand…

- Organizația Județeana PSD Brașov le mulțumește celor peste 40.000 de brașoveni pentru exprimarea opțiunilor de vot la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie. Potrivit conducerii organizației județene, rezultatul inregistrat in primul tur al alegerilor prezidențiale arata o consolidare a sprijinului…

- Theodor Paleologu a sustinut ca presedintele Iohannis a facut mai multe compromisuri, gandindu-se la alegerile din 2019. "Klaus Iohannis, din primul moment la Cotroceni, nu s-a gandit decat la un singur lucru, realegerea in 2019 si de aia a facut compromisuri peste compromisuri, de-aia a numit-o pe…

- Deputatul Aida-Cristina Caruceru, secretar al Comisiei juridice, de disciplina și imunitați și vicepreședinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și barbați: „Inceputul toamnei și apropierea campaniei electorale au scos la iveala tot ce este mai urat din Klaus Iohannis.” Deputatul…