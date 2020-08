Stiri pe aceeasi tema

- Romanii ar fi dispusi sa treaca prin aceleasi restrictii daca va veni al doilea val al pandemiei de coronavirus, reiese din datele unui studiu Novel Research, la initiativa Provident Financial Romania.

- Teama de virus și de epidemie a devenit politica de stat. Este singurul subiect care umple ecranele televizoarelor, pe deoparte, și scade audiența, pe de alta parte. Romanii, in marea lor majoritate, spre disperarea inutila a medicilor, dar și a guvernanților incapabili sa lege doua vorbe, le-au intors…

- Revenirea cazurilor Covid-19 reprezinta „riscul principal” pentru economia SUA, estimeaza FMI vineri, cerând autoritaților „sa depuna noi eforturi” pentru a lupta împotriva pandemiei și pentru a face fața provocarilor socio-economice", potrivit AFP. Fondul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca cetatenii romani care aleg sa efectueze testele moleculare pentru COVID-19 in Bulgaria in vederea folosirii acestora pentru intrarea pe teritoriul Republicii Elene pe cale rutiera prin punctul de frontiera de la Kulata-Promachonas vor fi sub incidenta…

- Romanii a fost dominati de teama, nesiguranta si inchidere sociala, la inceputul pandemiei, dar ulterior si-au adaptat comportamentul pentru a-si pastra optimismul si buna dispozitie in casa si s-au implicat in activitati de ajutorare a vecinilor in varsta sau au donat pentru campanii umanitare, lucru…

- 50% dintre romani vor sa isi petreaca vacanta din urmatoarea perioada in tara in contextul Covid-19. Printre destinatiile preferate de romani se numara Brasov, Constanta sau Cluj-Napoca.

- Trei din zece romani declara ca le-au scazut veniturile in perioada pandemiei de Covid-19, pierzand aproape 800 de lei din veniturile lunare, conform unui studiu iSense Solutions, dat publicitatii joi. 'In medie, romanii carora le-au scazut veniturile au pierdut aproximativ 800 de lei din veniturile…

- Autoritațile din toata țara au aplicat, in cursul zilei de vineri, aproape 270 de amenzi pentru nerespectara masurilor de prevenire și combatere a pandemiei coronavirus.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei…