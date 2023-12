Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai multi romani (64%) intentioneaza sa-si petreaca sarbatorile de iarna acasa, intr-un cadru restrans al familiei, in timp ce 21% opteaza pentru o celebrare extinsa in familie, iar 11% prefera sa sarbatoreasca acasa, alaturi de prieteni. Potrivit unei cercetari realizate de o companie de cercetare…

- Romanii sunt recunoscuți oriunde in lume pentru talentul și priceperea lor. A venit momentul sa probam cu fapte ca Romania are cu ce, Romania știe, Romania poate! De aceea, Partidul Social Democrat a lansat site-ul campaniei Cumpara romanește, la adresa cumpara-romanește.ro., iar organizația PSD Neamț…

- Ivan Patzaichin ramane o legenda nu doar a Deltei Dunarii, in inima careia s-a nascut in urma cu 74 de ani, ci și a intregii Romanii. Unul dintre cei mai titrați sportivi ai lumii a ramas un om de o modestie rara.

- Primaria Feldioara are un sediu nou, care va putea fi vizitat in wekend in cadrul Zilelor Porților Deschise. Primaria Comunei Feldioara are un nou sediu, motiv pentru care inaugurarea și implicit taierea panglicii va avea loc sambata, 25 noiembrie, incepand cu ora 12, urmand ca duminica, 26 noiembrie,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, in cadrul vizitei la santierul obiectivului de investitii Autostrada Sibiu-Pitesti, Sectiunea 4, ca nu va exista ca Guvernul sa nu aiba bani pentru infrastructura, adaugand ca anumite persoane sunt suparate pentru ca directioneaza in primul rand banii spre investitii…

- Moldoveni de pe ambele maluri ale Prutului vor participa la un eveniment de amploare in orașul Galați. Este vorba despre Festivalul „Acasa peste Prut”, care va ține trei zile și va bloca zona centrala a orașului.Participanții vor forma un alai al satelor

- ”Prevenirea in domeniul sanatatii este fundamentala pentru bunastarea si calitatea vietii noastre. Cu toate acestea, aproape 9 din 10 europeni nu beneficiaza de asistenta medicala preventiva adecvata – ceea ce este cu atat mai ingrijorator cu cat, in plus, europenii au tendinta de a reduce cheltuielile…

- UPDATE 6.50 Rusia a afirmat, in cursul noptii de duminica spre luni, ca a doborat mai multe drone ucrainene in Crimeea anexata, in regiunea Moscova, precum si in Belgorod si Voronej, aproape de Ucraina, noteaza AFP, citat de Agerpres. Momente de panica in Tulcea, dupa un nou atac al rușilor in porturile…