- Analiza remitentelor banesti ale romanilor din strainatate arata ca unii au trimis bani in tara pentru a incepe activitati de afaceri, iar acesta este un lucru foarte bun, a afirmat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta "Migratia si antreprenoriatul -…

- "Pornind de la aceste date statistice, unitatea de transfer bani pe care a constituit-o in urma cu mai multi ani domnul Dan Lufkin si pe care o conduc cativa antreprenori romani a facut o constatare simpla. Dar stiti ca la baza marilor descoperiri stau constatarile simple. A vazut ca fluxul acesta…

- ”​Fluxul acesta de bani (trimiși de romanii care au plecat in strainatate-n.red), informatiile cuprinse in fluxul de bani contin cel putin samburii altor informatii esentiale. Va dau un exemplu, fara sa intru in detalii: iti dai seama din repartitia geografica a trimiterilor de bani din strainatate…

- Educatia financiara are un rol important la nivel national, in conditiile in care populatia Romaniei are un nivel foarte scazut al acesteia, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii, pentru ca debitorii nu le-au inteles, sustine Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei.…

