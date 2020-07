Românii din Spania ezită să mai vină acasă în vacanță, în plină pandemie Video Mulți romani din Spania au renunțat sa mai vina in Romania din cauza creșterii alarmante a cazurilor de coronavirus și se tem pentru copiii și parinții lor ramași acasa. Pe de alta parte, evoluția pandemiei este imprevizibila și nu vor sa riște sa ramana blocați in Romania și sa-și piarda locurile de munca din Spania. Corespondenta TVR Oana Dobrescu a stat de vorba cu unii dintre ei. Un reportaj in exclusivitate, potrivit stiri.tvr.ro. Romanii din diaspora sunt copleșiți de incertitudinea și nesiguranța generate de pandemia de coronavirus. Atat in Spania cat și in Romania numarul cazurilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

