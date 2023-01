Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Consiliului local din orasul italian Prato, Claudiu Stanasel, a anuntat intr-un comunicat citat de Agerpres ca unul dintre principalele deziderate ale comunitatii romanesti din Italia, cel de a deveni minoritate nationala, ar putea deveni realitate.

- La inițiativa Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților și cu sprijinul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni al Guvernului Romaniei, recent a fost lansat la Cernauți proiectul „Pastrarea identitații etnice, religioase și lingvistice a romanilor din Ucraina". Romanii din țara le-au ...

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a caștigat procesul impotriva Departamentului pentru Romanii de Pretudindeni. El a fost acționat in judecata de catre instituție pentru o serie de sume platite unor romani din diaspora, premiați pentru promovarea și apararea identitații culturale și lingvistice.…

- Scandalul a izbucnit dupa ce președintele AUR George Simion a luat cuvantul in dupa ce proiectul de lege fusese deja discutat. Președintele de ședința a cerut sa i se taie microfonul, apel care l-a infuriat pe liderul AUR, care intreaba, in live pe Facebook, "de ce i s-a inchis TELEFONUL?". In ajutorul…

- Un nou scandal a avut loc, marți, in plenul Camerei Deputaților, din cauza unei legi care prevede inființarea unor centre comunitare pentru romanii din diaspora. Modificarea din legea care a primit vot final, marți, prevede reducerea numarului de romani care pot cere inființarea unor astfel de centre,…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai finanțatorilor think-tank-urilor romanești cu activitați in regiunea extinsa a Marii Negre. Au fost prezenți directorii Konrad Adenauer Stiftung, Friedrich Ebert Stiftung, German Marshall Fund-Black Sea Trust,…