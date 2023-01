Romanii din Italia vor sa devina minoritate naționala recunoscuta oficial in Peninsula, avand in vedere ca in acest moment reprezinta un sfert din cetațenii straini din aceasta țara. Un roman care deține funcția de vicepreședinte al Consiliului Local al orașului italian Prat, Claudiu Stanașel, va demara o inițiativa pentru modificarea legii care conține „Regulamentul privind protecția minoritaților lingvistico-istorice”. Demersul politic vizeaza modificarea “unui act normativ din 1999 – legea 482 – care conține „Regulamentul privind protecția minoritaților lingvistico-istorice”. Prin modificarea…