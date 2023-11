Stiri pe aceeasi tema

- Avionul cu primul grup de romani evacuati din Fasia Gaza, alaturi de membri ai familiilor lor, a aterizat, miercuri seara, la Baza 90 de la Otopeni.Cetațeni romani evacuați din zona de razboi din Fașia Gaza, la București, 8 noiembrie 2023 / Foto: INQUAM/Octav Ganea Un numar de 129 de cetațeni romani…

- MINISTRUL DE EXTERNE, LUMINIȚA ODOBESCU, DESPRE ROMANII CARE AU REVENIT MIERCURI, 8 NOIEMBRIE, IN ȚARA Ministrul de Externe, Luminița Odobescu, a vorbit miercuri seara despre romanii care au fost evacuați din Fașia Gaza și au revenit in țara.Ministrul de Externe, alaturi de premierul Marcel Ciolacu,…

- MINISTRUL DE EXTERNE, LUMINIȚA ODOBESCU, DESPRE ROMANII CARE AU REVENIT MIERCURI, 8 NOIEMBRIE, IN ȚARA Ministrul de Externe, Luminița Odobescu, a vorbit miercuri seara despre romanii care au fost evacuați din Fașia Gaza și au revenit in țara.Ministrul de Externe, alaturi de premierul Marcel Ciolacu,…

- Romanii evacuați din Fașia Gaza au ajuns miercuri seara, 8 noiembrie 2023, la București. Aeronava, la bordul caruia s-a aflat și Marcel Ciolacu, a aterizat la Baza aeriana 90, Otopeni, in jurul orei 21:50. Ce mesaj a transmis șeful Guvernului de la București. Informațiile disponibile pana la acest moment.…

- Primul grup de cetațeni repatriați din Gaza a ajuns la București cu un avion al companiei Tarom, care i-a preluat de pe aeroportul din Cairo. Alaturi de ei, la bord s-au aflat premierul Marcel Ciolacu și ministrul de externe Luminița Odobescu. „Atat eu cat și doamna ministru am facut un gest de normalitate…

- Romanii, care au ieșit din Fașia Gaza prin punctul de trecere Rafah, au ajuns in țara, in aceasta seara. In aeronava speciala TAROM, care i-a adus de la Cairo la București, s-a aflat și premierul Marcel Ciolacu. ”Am fost copleșit sa vad bucuria și speranța din ochii copiilor care au scapat din infernul…

- Premierul Marcel Ciolacu va reveni din Egipt, miercuri seara, impreuna cu un grup de cetateni romani si membri ai familiilor acestora care au fost evacuati din Fasia Gaza, anunta Executivul. Acestia vor ajunge in tara la bordul unei curse speciale a companiei Tarom, care va ateriza la Baza 90 Transport…

- „Premierul Marcel Ciolacu va reveni din Egipt, in aceasta seara, impreuna cu un grup de cetateni romani si membri ai familiilor acestora care au fost evacuati din Fasia Gaza ca rezultat al demersurilor diplomatice guvernamentale, la bordul unei curse speciale a companiei Tarom, care va ateriza la Baza…