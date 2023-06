Stiri pe aceeasi tema

- Romanii nu știu ce mananca de multe ori și iși pun in pericol sanatatea. O serie de nereguli grave sunt descoperite de inspectorii ANPC, iar unitațile sunt amendate și inchise. De multe ori, inspectorii merg la pont. Dar cele mai multe cazuri sunt prezentate pe social media cu videouri și fotografii.…

- Anul 2023 a adus o dinamica volatila pe piețe, optimismul investitorilor confruntandu-se frecvent cu diferiți factori de risc. Totuși, exista o tendința comuna in top 10 cele mai tranzacționate acțiuni de catre investitorii romani in primele patru luni ale anului și anume ca regasim preponderent acțiuni…

- Europarlamentarul REPER, Dacian Ciolos, i-a raspuns, sambata, liderului USR, Catalin Drula, care spusese ca acesta a fost un anti-lider. ”Vreau sa contribui la proiecte care fac din Romania un loc mai bun de trait si nu vreau sa fac parte din proiecte care traiesc din dusmanie, divizare si agresivitate”,…

- Multi dintre romanii care au renuntat la locurile de munca au devenit proprii lor sefi, iar peste 300.000 de noi contracte de munca pentru microintreprinderi au fost inregistrate de Inspectia Muncii, la inceputul acestui an, arata o analiza de specialitate, publicata joi.Datele centralizate de portalul…

- Aproape un sfert dintre romani nu au fost in nicio vacanta in ultimul an, iar cei mai multi din cei care au mers, au ales Brasovul ca destiantie turistica . 23% dintre romani nu au fost in nicio vacanța in ultimul an și doar jumatate și-au permis o vacanța mai lunga de 4 nopți, arata un studiu sociologic…

- Consumul de oua in perioada Sarbatorilor Pascale creste cu aproximativ 50% fata de o luna obisnuita, ceea ce inseamna ca un roman mananca, in medie, aproximativ 30 oua, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), Ilie Van.

- Industria de servicii alimentare a scazut, in Romania, cu 4%, pana la valoarea de 5,44 miliarde euro, in 2022, pe fondul diminuarii numarului de comenzi pe luna, de la 4,4 in 2021, la 3,3, anul trecut, arata datele unui studiu de specialitate.

- Romania im­porta anual 66 de milioane de perechi de pantofi, iar o treime din total vine direct din China, arata datele World­Foot­wear, o platforma ce analizeaza industria mondiala de incaltaminte, citata de Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…