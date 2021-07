Stiri pe aceeasi tema

- Romanii citesc mai variat, mai multa psihologie și din ce in ce mai multe carți in limba engleza și eBooks, arata datele Libris.ro. Astfel, prima parte a anului 2021 a fost marcata de o creștere considerabila pe segmentul de carte de dezvoltare personala (20%), inclusiv in limba engleza, iar in topul…

- Romanii citesc mai variat, mai multa psihologie și din ce in ce mai multe carți in limba engleza și eBooks, arata datele Libris.ro. Astfel, prima parte a anului 2021 a fost marcata de o creștere considerabila pe segmentul de carte de dezvoltare personala (20%), inclusiv in limba engleza, iar…

- Romanii citesc mai variat, mai multa psihologie și din ce in ce mai multe carți in limba engleza și eBooks, arata datele prezentate de Libris.ro. Astfel, prima parte a anului 2021 a fost marcata de o creștere considerabila pe segmentul de carte de dezvoltare personala (20%), inclusiv in limba engleza,…

- Premierul Florin Citu s-a adresat marti, in plenul Camerelor reunite, PSD, la dezbaterea motiunii de cenzura, spunand ca PSD a dezvoltat o obsesie personala, ca social-democratilor le e frica si ca guvernarea e puternica si unita. Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit marti in sedinta comuna pentru…

- Scaderea numarului zilnic de noi infectari si reducerea deceselor arata ca, in Romania, campania de vaccinare este una de succes, a declarat, ieri, premierul Florin Citu. Datele il cam contrazic, deoarece 35% din populatia de peste 50 de ani a fost imunizata, iar acoperirea vaccinala in Romania la 22,64%…

- Preambul: Claudius Aeliani este un autor clasic bilingv in latina-greaca, denumit meliglossos (cel dulce la vorba), nascut la Praeneste (astazi Palestrina) in Latium, peninsula italica cca. 175 e.n. – decedat cca. 235 e.n. A scris lucari din care s-au pastrat cel putin doua: in 17 carti si Varia Historia…

- Un studiu realizat recent arata ca romanii au inceput sa citeasca din ce in ce mai puțin. Anii trec, iar cu aceștia devenim din ce in ce mai saraci intelectual, arata specialiștii. Care este inițiativa care ar putea rezolva acest lucru? Studiu: romanii nu mai cumpara carți. Care e inițiativa gaita sa…