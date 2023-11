Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu a anunțat data la care va incepe cea de-a treia runda de atragere de fonduri in programul ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si canalizare”.

- Se vor moderniza cladirile din Romania. AFM va lansa inscrierea in programul pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligenta a energiei in imobilele publice. S-a primit finanțare, cand incep inscrierile. Se modernizeaza cladirile publice din Romania. Cand incep inscrierile Administrația…

- Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice, gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, continua cu o noua sesiune de inscriere, care se va deschide in data de 11 decembrie, a anunțat deputatul Alexandra Huțu, membru in Comisia…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023: Ce pași au de urmat romanii care au solicitat finanțare? Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023: Ce pași au de urmat romanii care au solicitat finanțare? Administratia Fondului pentru Mediu a publicat pe site-ul instituției lista instalatorilor validați in cadrul…

- La aceasta ora incep inscrierile in sesiunea de toamna a programelor „Rabla Clasic” si „Rabla Plus”. Administratia Fondului pentru Mediu a alocat un buget de aproximativ 500 de milioane de lei pentru aceasta sesiune, care dureaza de astazi pana la sfarsitul lunii noiembrie. Persoanele fizice, firmele…

- Alexandra Huțu, PSD: „7.5 milioane de euro din Fondul de Mediu pentru iluminatul public a 30 de localitați din județ” Alexandra Huțu: „7.5 milioane de euro din Fondul de Mediu pentru iluminatul public a 30 de localitați din județ.” Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii…

- Compania Județeana APA SERV S.A. aduce la cunoștința tuturor cetațenilor privind programul Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa și canalizare finanțat prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența). Acesta vizeaza sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse…