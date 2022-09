Romanii care au speriat „Vestul”. Cele mai cunoscute jafuri comise de romani in strainatate

Șase romani au incercat recent sa sparga o fabrica a unui brand de lux de haine, cosmetice și parfumuri din Franța. Unul dintre ei le-a declarat polițiștilor ca voia sa fure paleții, nu produsele cosmetice. Și nu este singurul caz de jaf in Occident. In Olanda, mai mulți romani au furat in 2012 tablouri de 18 milioane de euro. Iar in 2020, alți doi romani au sustras mai multe bijuterii din aur și diamante in valoare de 300.000 de lire sterline. Cel mai recent caz este cel petrecut in noaptea de 27 spre 28 august, cand șase romani au spart o fabrica Chanel de langa Paris. In timp ce incercau sa…