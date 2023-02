Românii, campionii UE la ponderea cheltuielilor cu alimentele. Pe ce loc se află la băuturile alcoolice Romanii aloca cel mai mare procent din Europa din totalul cheltuielilor de consum catre cumpararea de alimente. Cu cat acest procent este mai mare, literatura economica apreciaza ca nivelul de trai și calitatea vieții sunt mai scazute. In privința ponderii cheltuielilor cu bauturile alcoolice, Romania nu se afla in primele 10 țari membre ale blocului comunitar. Peste 15% din PIB In 2021, gospodariile din UE au cheltuit peste 1.035 de miliarde de euro (echivalentul a 7,1% din PIB-ul total al UE) pe ”alimente și bauturi nealcoolice”, reprezentand o pondere de 14,3% din… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

