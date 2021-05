Românii au luat cu asalt frontiera de vest! Cozi de peste 3 ore VIDEO Cozi de ore intregi la punctele de frontiera din vestul Romaniei. Mii de romani care au venit acasa in perioada sarbatorilor pascale se intorc acum la munca in țprile din vestul Europei. Cozile de acum 10 zile de la intrarea in țara s-au mutat acum pe sensul de intrare, unde se așteapta și trei ore pentru controlul comun romano-maghiar. La Punctul de trece a frontierei Petea, de exemplu, la ora 23 aplicația de trafic online in timp real a Poliției de Frontiera anunța timpi de așteptare de 120 de minute pentru ieșirea din țara, dar romanii din mașini spuneau ca au alteptat și trei ore. La PCTF… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

