Românii au cumpărat apartamente de 75 milioane euro de la dezvoltatorul Sobha din Dubai în primele şapte luni din acest an ”In contextul inflationist si geopolitic actual, tot mai multi investitori isi indreapta atentia spre piata imobiliara din Dubai, unul dintre cele mai cosmopolite, dar si cele mai sigure orase din lume. In luna iulie a anului curent, de exemplu, in Dubai s-au inregistrat nu doar cele mai multe tranzactii imobiliare lunare, ci acestea au atins si cea mai mare valoare din ultimii 13 ani (aproximativ 5,6 miliarde euro), comparativ cu aceeasi perioada a anilor trecuti. Si romanii se afla pe lista celor interesati de Dubai, Sobha, dezvoltator imobiliar din Dubai, raportand anul acesta vanzari de 75… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

