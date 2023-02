Stiri pe aceeasi tema

- Sute de romani care și-au instalat panouri fotovoltaice pierd multa energie pentru ca nu pot injecta surplusul in rețea. Asta pentru ca racordarile intarzie chiar și o jumatate de an in unele cazuri. Doar in primele doua luni ale acestui an, aproape 500 de romani au depus plangere la ANRE pentru ca…

- Reteaua de sateliti a lui Elon Musk se pregateste sa ofere un nou serviciu, de aceasta data unul de roaming global cu pret pe masura. Va costa 200 de dolari pe luna si promite acum „conexiune Inernet aproape oriunde exista sol terestru”. Serviciul Global Roaming va costa 200 de dolari pe luna, asta…

- Bankwatch Romania a transmis, vineri, ca energia generata din hidrocentrale a fost, in 2022, la cel mai scazut nivel din ultimii 22 de ani din cauza secetei din Europa. „Energia generata din hidrocentrale in 2022, in Europa, s-a aflat la cel mai scazut nivel din ultimii 22 de ani”, a transmis,…

- Premierul a caracterizat discutiile ca fiind "excelente", nu numai la nivel de prim-ministru, ci si discutiile tehnice, la nivel de ministri, precizand ca au fost identificate multe oportunitati de cooperare."Va trebui sa vedem ce putem facem mai mult impreuna, tinand cont de acest nou context al invaziei…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au coborat luni la cel mai redus nivel de dupa luna septembrie 2021, in conditiile in care depozitele pline din China ii obliga pe furnizori si isi trimita cargourile incarcate cu gaze lichefiate spre continentul european. Este insa puțin probabil…

- In timpul tranzacționarii din 17 ianuarie, prețul futures pe gaze din februarie pe indicele TTF a scazut pentru prima data in aproape un an și jumatate sub 600 de dolari per mia de metri cubi, potrivit bursei ICE din Londra. Incepind cu ora 11:50, ora Moscovei, valoarea contractului a fost de 599,68…

- Consumul final de energie electrica a fost de 47,386 miliarde de kWh, in primele 11 luni din 2022, cu 6,8% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, in timp ce consumul final de energie electrica in economie a scazut cu 5,9%, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica…