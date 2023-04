Românii au cheltuit dublu la brutării și măcelării în perioada Paștelui Romanii au cheltuit in perioada sarbatorilor de Paște aproape dublu la brutarii, macelarii sau la magazinele locale si de cartier, potrivit unui studiu realizat de un furnizor de servicii si tehnologie de plata. Per total, vanzarile de produse alimentare si de servicii specifice sarbatorii Pastelui au fost mai mari cu aproape 40%. fata de anul trecut.Global Payments a analizat numarul si valoarea tranzactiilor electronice efectuate in cele doua saptamani anterioare Pastelui, comparativ cu perioada similara din 2022, la furnizorii de carne si in pietele de specialitate, la brutarii, magazine alimentare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

