- Un studiu realizat pe 12 țari de pe trei continente de catre rețeaua de investiții sociale eToro releva faptul ca familiile din Germania se confrunta cu cea mai scumpa cina de Craciun din acest an iar la polul opus se afla romanii. Studiul analizeaza insa doar prețurile alimentelor tradiționale de pe…

- Masa festiva de sarbatori este un prilej de bucurie pentru toata lumea. Ultimele date privind inflația arata ca romanii nu stau deloc bine. Toate alimentele s-au scumpit, dar, aici este mai accesibil fața de alte state.

- Romanii țin mult la tradiții și la produsele care le aduc aminte de copilarie. Printre acestea se numara: zacusca de legume, zacusca de pește, dulceața, gemurile diverse sau muraturile. Cu toate astea, varza fermentata este cea care nu lipsește din camara tuturor romanilor. Care este ultima zi in care…

- Nisip fin in loc de troiene de zapada, palmieri pe post de brazi de Craciun și un dress-code ce presupune, in primul rand, costumul de baie. Așa vor sa petreaca mulți romani sarbatorile de iarna, in destinații exotice. Cei care sunt in cautare de locuri mai apropiate verifica lista celor mai spectaculoase…

- Ce ar face romanii in caz de razboi, și-ar apara țara? Raspunsul l-a dat chiar ministrul Apararii, Vasile Dincu. „Asa cum fac si ucrainenii, eu sunt foarte sigur ca romanii ar raspunde, daca ar fi cazul, sa-si apere tara”, a declarat Dincu, la Prima TV. Ministrul a mai spus ca la nivelul Armatei se…