Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au ales sa-si petreaca Sarbatorile de Craciun si de Anul Nou in acest an plin de restrictii in zonele rurale Bran-Moieciu, Maramures, Bucovina, Tara Hategului sau Apuseni. In aceste zone se pastreaza traditiile si autenticitatea. In statiunile montane de pe Valea Prahovei, dar si la Ranca, Straja…

- CHIȘINAU, 19 dec - Sputnik. Sarbatorile de iarna din acest an vor fi marcate diferit fața de anii trecuți. Autoritațile municipiului Chișinau nu intenționeaza sa relaxeze masurile anti-epidemice in timpul sarbatorilor de Craciun și Anul Nou. Acest lucru a fost anunțat in studioul Sputnik Moldova…

- (P) Ce industrii au succes in perioada Sarbatorilor de iarna? Am traversat cu toții un an dificil, de aceea, perioada Sarbatorilor de iarna vine ca o promisiune de veselie și o speranța ca lucrurile vor merge mai bine in lunile urmatoare. Este vremea în care oamenii încearcă să…

- Evitati sa colindati de Craciun! Este sfatul sefului DSU Raed Arafat, care a precizat ca mersul din casa in casa cu colindul poate duce la raspandirea coronavirusului. In acelasi timp, Arafat a spus ca romanii vor putea taia porcul pentru Sarbatorile de iarna, iar de Revelion ar fi de preferat ca…

- Transportatorul aerian de pasageri Blue Air a anuntat luni o campanie de reduceri de 30% pentru toate rezervarile la zboruri catre si dinspre destinatiile romanesti, inclusiv la zborurile interne din Romania, cu date de calatorie pana la 31 ianuarie 2021. Campania de reduceri a debutat luni si are loc…

- Peste 60% dintre romani se asteapta sa cheltuiasca mai putini bani pentru sarbatorile de Craciun si Anul Nou din acest an, potrivit unui sondaj international ING realizat in cinci tari europene, Germania, Romania, Polonia, Spania si Olanda, conform unui comunicat al bancii. Romanii se afla pe primul…

- Baimarenii vor avea și in acest an brad de Craciun, care va fi amplasat in același loc, Piața Libertații. Pana atunci se monteaza ornamente specifice sarbatorilor de iarna in mai multe locații din oraș. ”Primaria Baia Mare a inceput pregatirile pentru ornamentarea a doua zone din oraș cu ocazia sarbatorilor…

- Sarbatorile de iarna din acest an vor fi marcate altfel. Din cauza pandemiei, in Piața Marii Adunari Naționale se amana amenajarea bradului, la fel și concertele sau targurile de Craciun. Despre aceasta a anunțat premierul Ion Chicu, la emisiunea Puterea a 4-a de la N4.