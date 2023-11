Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul legii pensiilor a primit, luni, raport de adoptare cu mai multe amendamente in cadrul Comisiei pentru munca a Camerei Deputatilor. Legea urmeaza sa fie votata in plenul Camerei. Parlamentarii din comisie au clarificat o prevedere in lege potrivit careia pensiile care ar fi scazut dupa recalcularea…

- Proiectul legii pensiilor va intra in dezbaterea Comisiei pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor luni, 20 noiembrie, potrivit unei decizii a Biroului permanent al forului legislativ. Potrivit unei solicitari adresate Camerei Deputatilor de catre Comisia pentru munca, deputatii comisiei…

- Vechimea in munca este un criteriu extrem de important atunci cand ieși la pensie. Daca nu ai suficienta, iți poți cumpara, astfel incat sa obții o pensie mai mare. Dar pana cand pot cumpara romanii vechime in munca? Guvernul a adoptat o Ordonanța de Urgența pentru a reglementa unele masuri din domeniul…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a anuntat, in sedinta de luni a Comisiei pentru munca a Camerei Deputatilor, ca noua initiativa legislativa a pensiilor va fi aprobata de catre Executiv, pe data de 9 noiembrie si va fi adoptata de catre Legislativ pana pe 20 noiembrie.…

- Partidul Umanist Social Liberal a depus in Parlament un proiect de lege privind abuzul de putere. Proiectul a fost depus de deputatul Steluța Cataniciu, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții a Camerei Deputaților.

- Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a depus in Parlament un proiect de lege privind abuzul de putere, prin deputatul Steluța Cataniciu, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții a Camerei Deputaților. Proiectul a fost depus la Senat, cu sprijinul parlamentarilor…

- Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament, a fost facut public marti dimineata de Ministerul Finantelor. Citește și: Posesia de canabis se pedepsește, indiferent de cantitate Proiectul prevede: o simplificare a impozitului pe cifra…

- Romanii care vor sa cumpere vechime in munca pentru a accede la pensia pentru limita de varsta sau anticipatavor putea face asta in continuare. Guvernul are pe ordinea de zi de joi (pentru a fi adoptat) un proiect prin care dorește prelungirea termenului pana la 31 decembrie 2024.